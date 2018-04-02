الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسانطلقت فعاليات مبادرة "حياكم في حيكم " التي تنظمها أمانة منطقة الرياض بالمشاركة مع شركة الاتصالات السعودية في حدائق الأحياء، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمحافظة على الحدائق وبيئة الحي، وستغطي 30 حياً، وتم البدء في أحياء المونسية ثم الياسمين، وهذا الاسبوع في حي الازدهار.وأشار المدير العام للحدائق والخدمات الاجتماعية في أمانة منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن ناصر الهويمل أن فكرة مبادرة "حياكم في حيكم" الوصول مباشرة إلى السكان وذلك بتفعيل الحديقة داخل الحي وإشراكهم في أحد برامجنا المهمة وهو الإسهام والمحافظة على الحديقة التي هي احد عناصر البيئة المعززة لأنسنة المدينة، وتفعيل الدور الاجتماعي لسكان الحي للاستفادة من الحديقة وعناصرها، إضافة إلى فتح باب العضوية للبرنامج التطوعي " عاون"، لتسجيل الراغبين والمهتمين بالمحافظة على بيئة الحي. وتفعيل برنامج في خدمتكم لأهالي الأحياءوأوضح أن إنطلاق مبادرة "حياكم في حيكم" تأتي بدعم وحرص كبيرين من معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس في الاهتمام بسكان مدينة الرياض وتعزيز الوعي بأهمية ودور الحدائق وبيئة الحي في حياتنا لجميع افراد الاسرة، وبمشاركة مجتمعية مع شركة الاتصالات السعودية stc .وأضاف: سعينا إلى أيجاد فعاليات مشوقة ومشجعة وترويجية واستقبال الجميع بالضيافة، وأجنحة خاصة بتعزيز مفهوم رياضة المشي والتعريف بأهميته والاستفادة من ممرات المشاة الموجودة داخل الأحياء والحدائق لتعزيز الصحه العامة بين سكان الحي، فيما شملت فعاليات خاصة بالأطفال مثل الرسومات التجميلية لحدائق الحي، وكذلك زراعة الشتلات والزهور والتعريف بأنواعها وطرق المحافظة عليها.// انتهى //17:53ت م