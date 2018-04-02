الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسعقدت اللجنة الثقافية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بوزارة الحرس الوطني اليوم , أول اجتماعاتها بتشكيلها الجديد، برئاسة رئيس اللجنة المشرف العام على الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالمحسن بن محمد بن معمر وحضور مدير عام المهرجان سعود بن عبدالله الرومي .وقد استهل رئيس اللجنة الاجتماع بكلمة عبر فيها عن شكره لسمو وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، على حسن ثقته ودعمه، مقدماً لمحة عن أهداف اللجنة وخططها حيال إثراء الجانب الثقافي بالمهرجان بالأفكار الخلاقة التي تتماشى مع أبعاد الرؤية الوطنية 2030 .وناقش الاجتماع الملحوظات المقدمة من أعضاء اللجنة، التي تم رصدها من وسائل الاعلام حول برنامج العام الماضي والاستفادة مما ورد فيها، كما تمت مناقشة الأفكار والآراء للبرنامج في دورته القادمة، وتم الاتفاق على خطوات العمل التي ستبنى عليها الاجتماعات المرحلية القادمة والإعداد لجلسات المشورة الثقافية التي تستضيف فيها وزارة الحرس الوطني كوكبة من مفكري الوطن والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم حول محتوى البرنامج الثقافي وفقراته والمشاركين فيه من داخل الوطن وخارجه .// انتهى //17:54ت م