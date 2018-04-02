مكة المكرمة 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واساختتمت اليوم، بنادي مكة الثقافي الأدبي مسابقة "فصيح الحجاز"، التي تأتي ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي « كيف نكون قدوة »، في إطار الشراكة الثقافية والتكامل الثقافي بين أندية المنطقة الأدبية في مكة وجدة والطائف.وأوضح المنسق العام للمسابقة الدكتور صالح السهيمي أن مسابقة "فصيح الحجاز" على خطى سحبان وائل، مسابقة في الخطابة أطلقتها أندية منطقة مكة المكرمة الأدبية، ممثلة بنادي مكة الأدبي والنادي الأدبي الثقافي بجدة والنادي الأدبي الثقافي بالطائف، في إطار شراكة الثقافية، مشيراً إلى أن المسابقة تؤسس للقدوة الخطابية الأصيلة، وتسهم في التعرف على نماذج وطنية مشرفة تسعى أندية المنطقة إلى إظهارها واستثمارها محليا ودوليا .وبين السهيمي أن عدد المتقدمين رجالا ونساء تجاوز الـ (100) متسابق ومتسابقة، ووصل إلى المرحلة النهائية (٣٤) متسابق ومتسابقة يقدمون إبداعاتهم الخطابية في الخطب المرتجلة والمعدّة، معرباً عن شكره وتقديره لدعم رؤساء الأندية الأدبية في الجانب الإشرافي والتحكيم مما أسهم في إنجاح المسابقة في مراحلها الأولى والثانية والحفل الختامي.// انتهى //17:54ت م