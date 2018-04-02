تبوك 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسبدأت اليوم, فعاليات ملتقى مشروع المهارات والأعمال "يوم المهنة العالمي" للطالبات المتأهلات للمنافسات النهائية على مستوى المملكة، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، خلال الفترة من 16-18 /7/ 1439 بعنوان "الطريق لمستقبل مشرق", بمشاركة 39 إدارة تعليمية.وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري خلال كلمته في حفل الافتتاح, حرص القيادة الحكيمة توافقاً مع رؤية المملكة 2030 على دعم ونشر ثقافة المهنة من منطلق إيجاد البدائل لإيمانها أن الأمم تُبنى بسواعد أبنائها, وسعي وزارة التعليم إلى دعم مثل هذه الملتقيات الفاعلة في غرس قيم ثقافة حب العمل لإيجاد جيل يدرك تماما قيمة المهن في حياة المجتمعات وعلى النشء أن يعي أن اختيار مهنة المستقبل يرتكز أولاً على الميول والقدرات للوصول لمرحلة تجويد المخرج المهني والطموحات المتجددة لاستثمار الكوادر البشرية في شتى المجالات.من جهتها, أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء بنت سليمان الشامان, أن الاحتفاء بيوم المهنة العالمي من شأنه تعزيز قيمة العمل في أبناء وبنات الوطن من خلال حثهم وتدريبهم وإعدادهم لسوق العمل بما يتطلبه من مهارات وتخصصات ترتكز على حاجته المستقبلية من المهن والتخصصات، فهم الاستثمار الحقيقي إذ نصت رؤية المملكة على أن مهارات أبنائنا وقدراتهم تعد من أهم مواردنا وأكثرها قيمة لدينا, مبينة أن فعاليات اليوم الأول, تضمنت عدداً من الفقرات الترحيبية والوطنية بالإضافة لعرض وتحكيم مشروعات 19 منطقة تعليمية مشاركة .من جانبها, أشارت مديرة إدارة النشاط الفني والمهني بوزارة التعليم الدكتورة منال الرويشد, أن مشروع "يوم المهنة العالمي" يهدف إلى تسليط الضوء على حياة الطالبات حيث أنهن أعمدة المستقبل وهذا سبب اختيار شعار الملتقى "الطريق لمستقبل مشرق"، حيث تتقمص الطالبة مهنة تجدها ممكنة لها في المستقبل وتسهم في دخولها لسوق العمل بكل المهارات التي تحتاجها ابتداءً من قدرتها على اعداد سيرة ذاتية وإكسابهابعد نظر من الناحية التاريخية ومن ناحية متطلبات واقعها، والمردود المادي عليها واستحداث مهن تليق بهن وتوطين العديد من المهن من خلال فتيات الوطن .وأثنت الرويشد, بالمستوى المقدم من الطالبات المشاركات وقدرتهن على تقديم أنفسهن من خلال مهن تواكب المستقبل وتتماشى مع طموح رؤية المملكة 2030 حيث تضمنت بعض المشاركات على مهن تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة وعلى مستوى العالم .// انتهى //17:54ت م