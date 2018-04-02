محايل 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأوقفت بلدية محايل اليوم, تعديات على مساحة 750000 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع جنوب المحافظة, بالجوار من مخطط سحبان, وشمال سوق الأعلاف, والمسلخ الجديد الذي يقع بالقرب من طريق مركز بحر أبوسكينه، بعد أن قام عدداً من المواطنين المتعدين على الأراضي بعمل حواجز وعقوم ترابية .وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعدي على الفور.وأكد عدم تهاون اللجنة في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات وستواصل أعمالها الميدانية ومهامها على مدار الساعة، مقدماً شكره لتعاون المواطنين مع اللجنة في الإبلاغ عن إي أحداث على الأراضي العامة .// انتهى //17:55ت م