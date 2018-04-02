جدة 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واساستعرضت لجنة التنمية السياحية والتراث الوطني بمحافظة ضرماء، خلال مشاركتها في ملتقى السفر والاستثمار السياحي الحادي عشر الذي انطلقت فعالياته أمس بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات, وتستمر لأربعة أيام , أبرز المقومات والمزايا السياحية والتراثية للمحافظة بجانب طبيعتها الفريدة والاستثنائية .وأوضح رئيس المجلس البلدي في المحافظة عضو لجنة التنمية السياحية والتراث الوطني بالمحافظة فهد بن إبراهيم المبدل, أن مشاركة اللجنة التي تعد الأولى في تاريخها, وفي أكبر حدث لصناعة السياحة والسفر بالمملكة, وتهدف إلى التعريف بكنوز ضرماء السياحية والأثرية، وتسويق المحافظة كوجهه جاذبه تتميز بتنوع المنتجات السياحية والمواقع الأثرية والطبيعية، فضلاً عن كون المشاركة تمثل فرصة للالتقاء بالمستثمرين في القطاع السياحي, وعرض فرص الاستثمار السياحي المميزة بضرماء كونها وجهة واعدة في هذا المجال .وأشار المبدل إلى أن محافظة ضرماء ستحتضن إحدى أكبر مبادرات رؤية المملكة 2030 وهي مدينة القدية الترفيهية الثقافية السياحية, مقدماً باسم لجنة تنمية السياحة والتراث الوطني بضرماء, وكذلك باسم أهالي المحافظة, الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني , على دعمهما الكريم وحرصهما لتكون ضرماء وجهة سياحية ناجحة تليق بمكانتها ومقومتها الواعدة .يذكر أن جناح ضرماء يعرض عدداً من المواقع السياحية والأثرية والطبيعية التي تتمثل في درب أبا القد، وقصر الفرغ التاريخي، والمرقاب، وجبل (عمود الخنصر)، إضافة إلى متحفي الجريسي والرضيان، وعدد من المواقع الأثرية والطبيعية .// انتهى //17:56ت م