الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واستشهد دول العالم حراكا كبيرا للاهتمام بذوي الإعاقة من الصم والبكم بهدف تعميم لغة الإشارة التي تعد أحد الحقوق الرئيسية في التعامل داخل المجتمعات، وذلك في محاولة الوصول الكامل إلى تعليم الصم من خلال لغة الإشارة.وخلال عرض ورقة عمل بعنوان " الوصول الكامل إلى تعليم الصم من خلال لغة الإشارة ، ضمن جلسات المؤتمر الخامس للإعاقة والتأهيل، كشف رئيس الاتحاد العالمي للصم الدكتور كولين ألين عن أن 70 مليوناً من ذوي الإعاقة من الصم والبكم يعيشون في مختلف دول العالم، و 80% من الأطفال لا يمكنهم التعلم بينما 2% فقط لديهم إمكانية الوصل لتعلم لغة الإشارة.وبين أن الاعتراف بلغة الإشارة لم يتم حتى حلول ثمانينات القرن الماضي، موضحاُ أن العالم عليه مسؤولية كبيرة تجاه الأطفال الصم، والاعتراف بلغة الإشارة التي يزيد عددها على مستوى العالم عن 300 لغة، إذ لا يوجد سوى 45 دولة فقط اعترفت رسميا بلغة الإشارة ولابد من العمل على نشرها عالمياً.أشار الدكتور كولين ألين إلى أن رؤية 2030 في المملكة تهتم كثيرا بالمعوقين والمصابين بالصم حيث يوجد لديها أهدافاً تنموية والحفاظ على الحق في التعليم والعيش داخل المجتمع إذ لا يمكن اقصائهم، فالجميع لديه مسؤولية تجاه تعليم الأطفال والحفاظ عليهم، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل بين الدول في مجالات لغة الإشارة ودراسات الصم والتعليم ، وإمكانية الوصول والتكنولوجيا والصحة وأخلاقيات علم الأحياء.من جهةً أخري ومن خلال ورقة عمل قدمها المدير التنفيذي لجمعية التوحد الأمريكية الدكتور سكوت باديسش أوضح أن التجربة الأمريكية في مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص وغير الحكومي في دعم احتياجات الأفراد والأسر المتأثرة بالتوحد شهدت كثيراً من التواصل بقدرات كبيرة، لافتاً النظر إلى وجود ما يقرب من 1.5 مليون جمعية ومؤسسة حكومية وجامعية تنمو بصفة يومية، إضافة إلى وجود 270 وحدة مستقلة وعدد كبير من الهيئات.وأشار إلى أن القطاع الخاص يقدم مساهمات كبيرة في القطاعات الصحية وفي مجالات ذوي الإعاقة بشكل عام وتجاه مرض التوحد بصفة خاصة، مفيداً أن كثيرا من المؤسسات تقوم بتقديم الدعم البحثي والعلمي مثل مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.وذكر المدير التنفيذي لجمعية التوحد الأمريكية أن النظام التي تعمل به الولايات المتحدة يختلف كثيراُ عن المملكة العربية السعودية، فأمريكا تعالج قضايا الإعاقة من خلال القطاع الخاص وغير الحكومة بخلاف المملكة التي تملك رؤية تنموية واضحة هي رؤية 2030 والتي تضع ضمن بنودها بحسب ما تم عرضه في جلسات المناقشة الكثير من البنود التي تهتم بالمعوقين وتنمية قدراتهم تأهيلياً وتعليميا.وأوضح أن المصابين بمرض التوحد يبحثون دائما عن الدعم وتوفير الموراد لاستكمال التأهيل والعلاج وهو ما لا تستطيع جهة واحدة القيام به، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لديه مميزات كبيرة وقدرات في الضغط على الحكومات للحصول على المعونات، فقد تم في فترات سابقة توفير 120 مليون دولار كحصيلة مساهمات من الجمعيات غير الحكومية، وهناك مساهمات كبيرة من الجمعيات ومساعدات من جهات أخرى.وتقدم المدير التنفيذي لجمعية التوحد الأمريكية بضروة تعاون الحكومات في كل دول العالم والقطاع الخاص بها وتكوين شراكة تسهم في توفير التمويل للازم لأطفال التوحد، فالأمر مهم ويستوجب تعاضد الجميع.// انتهى //18:03ت م