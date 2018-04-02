القاهرة 16 رجب 1439هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسواصلت البورصة المصرية تحطيم أرقامها القياسية لدى إغلاق تعاملات اليوم، بدعم من عمليات شراء مكثفة من المستثمرين المصريين والأجانب على الأسهم في قطاعات السوق المختلفة.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 3ر5 مليارات جنيه ليصل إلى 9ر984 مليار جنيه وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، يفصله نحو 15 مليار جنيه فقط عن الوصول لمستوى تريليون جنيه وسط توقعات بتحقيقها خلال هذا الأسبوع بعد الإعلان رسمياً عن نتيجة الانتخابات الرئاسية اليوم فيما بلغ حجم التداولات الكلية بالسوق 5ر2 مليار جنيه.وربح مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" ما نسبته 50ر0 % ليغلق عند مستوى 17684.66 نقطة وهو رقم قياسي جديد لم تسجله البورصة منذ تدشينها عام 1883.وامتدت المكاسب إلى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ليربح 18ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 877.34 نقطة.// انتهى //18:50ت م