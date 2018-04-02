إسلام آباد 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واساتفقت باكستان والولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة التعاون والاتصال بشأن الأمن الإقليمي.جاء ذلك خلال لقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم في مكتبه بمقر قيادة الجيش في مدينة راولبندي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لجنوب ووسط آسيا السفيرة ايلس ويلز التي تزور باكستان حالياً.وبحث الجانبان وفقاً لبيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الأمنية الإقليمية وعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.وأكد الجنرال باجوه التزام باكستان بدعم الجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام في المنطقة وخاصة في أفغانستان، موضحاً ان باكستان تتوقع من الأطراف الأخرى المعنية بأمن المنطقة أن تؤدي دوراً إيجابياً لتحقيق أهداف الأمن والسلام.من جانبها أكدت السفيرة ايلس ويلز التزام الولايات المتحدة بدعم مختلف الجهود المبذولة لدعم السلام الإقليمي.// انتهى //18:50ت م