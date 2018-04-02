الطائف 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واساحتفت فروع العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف، ممثلة بمركز التأهيل الشامل للذكور وإدارة الحماية الاجتماعية ووحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم ، باليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من إبريل من كل عام، بحضور مدير وحدة الحماية الاجتماعية حسين العبادي، ومدير وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة فهد النفيعي، ومدير مركز التأهيل الشامل للذكور بالإنابة نايف العصيمي .وتهدف الاحتفالية إلى تعريف المجتمع بحالة التوحد وطيف التوحد وتفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة من حيث دمجهم بالمجتمع وتعزيز الثقة من خلال الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين بالتوحد وتبادل الافكار والرؤى والتجارب والخبرات حيال تحقيق الشعار العالمي "تمكين النساء والفتيات المصابات بالتوحد" .واشتملت الفعالية , توزيع باقات الورود والبطاقات التعريفية لنشر أهداف البرنامج والتعزيز في الدعم الاجتماعي في عدم إغفال دور هذه الفئة ودعمها وتمكينها لإيجاد حياة اجتماعية هادفة .يذكر أن اليوم العالمي للتوحد, تمت تسميته من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنهاية عام 2007، ويصادف الثاني من أبريل من كل عام، ويهدف إلى التعريف بـمرض التوحد ، والتذكير بحقوق المصابين به.// انتهى //18:52ت م