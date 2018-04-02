جدة 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واستوج معرض أجواء القهوة والشوكولاتة، أمس، الفائزين في مسابقة الرسم على الحليب التي جاءت ضمن فعاليات المعرض المقام في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.وأعلنت لجنة تحكيم المتمثلة في عضوين من أعضاء جمعية القهوة المختصة (SCA) العالمية، هما مارتي بولاك، وبراندن بروكتيل، اللذين اختارا المتسابق مؤمن عبادي ليتوج بلقب أمهر صانع قهوة في محافظة جدة، بعد أن قدم أداءً ملفتاً، مكنه من التفوق على 14 متسابقاً نافسوه في نهائي المسابقة.وأبدى عبادي عقب تتويجه بالجائزة، سعادته بهذا الفوز، وقال: " أفخر بنيلي هذا اللقب، نظراً للمنافسة الشديدة من بقية المرشحين الذين يتمتّعون بمهارات استثنائية في إعداد وتحضير القهوة كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم على اختيارهم لي وتقديرهم لقدرتي وحماستي، ومنحي هذه الفرصة الرائعة ".وأكد أن اختياره أعداد القهوة المختصة مهنةً له، كان النافذة وباكورة مشاركاته بدئاً من النسخة الرابعة من المعرض التي أقيمت قبل أشهر في الرياض، ومن ثم هذه المشاركة في جدة، التي توج كفائزٍ فيها، مشيراً إلى حرصه خلال المشاركتين على نشر ثقافة القهوة والإسهام مع المشاركين والمنظمين في هذا المجال للدفع بعجلة هذه الصناعة في المملكة وتطويرها، مؤكداً أنه استفاد كثيراً من تجربته التي خاضها في المشاركتين، ما منحه الكثير من الحماس والإصرار لمواصلته العمل على تطوير نفسه وأدواته في هذا الشأن .يذكر أن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى حصلوا على جوائز نقدية بلغت قيمتها ستة الآف ريال، إلى جانب منحهم فرصة المشاركة في مسابقة بطل الأبطال النهائية التي ستقام في العاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل .// انتهى //19:04ت م