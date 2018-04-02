المدينة المنورة ١٦ رجب 1439 هـ الموافق 2 ابريل 2018 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة بدر بتكلفة مالية تجاوزت ٢٤٩مليون ريال، كما وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الأخرى.جاء ذلك خلال زيارة سموه للمحافظة، بحضور محافظ بدر مبارك المورقي وعدد من المسؤولين بالمحافظة.وشملت مشروعات الافتتاح, مشروع مبنى بلدية محافظة بدر وعدد من مشروعات السفلتة والأرصفة والإنارة ومشروع درء أخطار السيول ومشروعات إنارة عدد من المخططات والطرق، ومشروع مركز الخدمات بالمحافظة بتكلفة إجمالية ٥٦ مليون ريال، ومشاريع تعليمية بالواسطة بقيمة ٣ ملايين ريال، ومشروع خزان مياه بدر بسعة ٤٠ ألف متر مربع بقيمة ٢٢ مليون ريال، إضافة لتدشين مشروع أشياب الرايس بقيمة ٣ ملايين و٤٠٠ ألف ريال، ومشاريع مكتب خدمات كهرباء بدر بقيمة إجمالية قاربت ١٦ مليون ريال ومشروع بناء وحدات سكنية خيرية بقيمة ٤ ملايين ريال ومشروع محطة تحلية المياه بقرية واسط بتكلفة ٣٠٠ ألف ريال ومشروع وقف الأم الخيري بقيمة مليون ونصف المليون ريال.في حين شملت مشروعات التأسيس, مشروع إنشاء حدائق وساحات بقيمة قاربت ٧ ملايين ريال، ومشروع درء أخطار السيول بعدد من الأودية بتكلفة تجاوزت ٢٧ مليون ريال، مشروع سفلتة مخطط الغزلاني وحي دمان ومركزي الرايس والواسطة بتكلفة قاربت ٦ مليون ريال ومشروع إنشاء مباني ومرافق بلدية بقيمة ٤ مليون و ٧٠٠ ألف ريال ومشروع التشغيل والصيانة المباشرة بتكلفة ١٩ مليون ونصف المليون ريال ومشروع صيانة الشوارع والأرصفة بتكلفة ٥ مليون ونصف المليون ريال ومشروع صيانة المسطحات الخضراء بتكلفة قاربت ٥ ملايين ريال ومشروع معالجة التشوه البصري، ومشروع أشياب مركز المسيجيد بتكلفة ٣ ملايين ونصف مليون ريال ومشروع شبكات الصرف الصحي بقيمة أكثر من ١٣ مليونا ونصف المليون ريال, كما شملت مشروعات ثقافية منها مشروع إنشاء مركز بدر الثقافي بقيمة ١٣ مليون ريال.واطلّع سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة, على المشروعات المنتهية مؤخراً منها مشروع مرفأ ومرسى القوارب بالرايس بتكلفة ٣٥ مليون ريال.وفِي ذات السياق, استقبل سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة عدد من المواطنين بمركز خدمة المستفيدين بمقر المحافظة واستمع لمطالبهم، كما ترأس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي الذي تم فيه مناقشة عدد من احتياجات المحافظة من الخدمات الصحية والبلدية والتعليمية وخدمات الطرق, واستمع أعضاء المجلسين لتوجيهات لسموه الرامية لمضاعفة الجهود لخدمة المحافظة وسكانها.عقب ذلك قام سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل بجولة على المحافظة شملت الوسط والمسار التاريخي.وكان سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة, قد زار مركز الفريش في بداية استكمال جولته على محافظات المنطقة وتجول سموه على أقسام المركز، ثم ‏استقبل أهالي المركز واستمع لمطالبهم التطويرية ومقترحاتهم، كما اطّلع سموه على مشروع الجمعية الخيرية بالمركز لتهيئة منازل ذوي الهمم في القرى والمراكز التابعة لمنطقة ‫المدينة المنورة.// انتهى //19:06ت م