الرباط 16 رجب 1439 ه موافق 02 ابريل 2018 م واسادانت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلية في قطاع غزة ، واسفرت عن استشهاد 17 فلسطينياً أعزل وإصابة المئات بالرصاص الحي.وأكد بيان اصدرته اللجنة، ومقرها الرباط ، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يبيت النية لارتكاب هذه المجزرة ونشر قناصته على طول الحدود؛ لقتل وإصابة أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين الذين كانوا في مسيرة سلمية لإحياء ذكرى يوم الأرض، وتعبيراً عن حقهم بالعودة وتقرير المصير حسب ما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية كافة.وطالب رئيس اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، طالع السعود الأطلسي، بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ذات مصداقية عالية تضم خبراء في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للتحقيق بهذه الجريمة البشعة، وتقديم كل من يثبت تخطيطه أو مشاركته في هذه المذبحة إلى محكمة جرائم الحرب الدولية لينال جزاءه العادل حسب القوانين الدولية.// انتهى //19:10ت م