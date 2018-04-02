المدينة المنورة 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واستُشارك وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بمعرض الكتاب والمعلومات الخامس والثلاثين المُقام حالياً بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.ويشمل جناح الوكالة المشارك بالمعرض تقديم وعرض الخدمات التي توفرها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لضيوف الرحمن والزائرين من ضيوف مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإبراز إصدارات ومخطوطات الوكالة، إلى جانب توفير ماء زمزم المبارك بالمعرض، ومصاحف وتفسير لها بلغاتٍ عِدّة، وغيرها من الإصدارات العلمية القيّمة.كما يُقدم الجناح للزائرين عرضاً مرئياً يُوثق صور الحرمين الشريفين خلال التوسعات التي مرت عليهما، وشروحات عن مشروع مكتبة المسجد النبوي, بالإضافة لاتاحة تحميل عدد من الكتب الوقفية على الأجهزة الذكية مباشرةً بواسطة خدمة (الباركود)، وتحديد وعرض مسار المكتبة لتعريف الباحثين والزائرين على الخدمات التي تُقدمها وما توفره من مميزات وخدمات وتسهيلات.// انتهى //19:22ت م