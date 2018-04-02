عام / المجلس الرئاسي الليبي يعلن إطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش
الاثنين 1439/7/16 هـ الموافق 2018/04/02 م واس
طرابلس 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واس
أعلن المجلس الرئاسي الليبي إطلاق عملية عسكرية اليوم ، تحت اسم «عاصفة الوطن» لملاحقة فلول تنظيم «داعش».
وقال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة طرابلس، إن " المجلس الرئاسي دائمًا يدعو إلى إعمال العقل والحلول السلمية في مدينة درنة " ، موضحًا أن " المجلس ضد أي جماعة متطرفة في المدينة وفي أنحاء ليبيا كافة ".
وتهدف " عاصفة الوطن" إلى التعامل مع الأهداف في المِنطقة الممتدة من بوابة الـ 60 شرق مصراتة حتى ضواحي بني وليد و ترهونة ومسلاتة والخمس وزليتن.
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19:31ت م