السيح 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الخميس القادم ، حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ، للعام الجامعي 1438-1439هـ، البالغ عددهم 1200 طالب ، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.وأعرب معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة لحفل تخريج طلاب الجامعة ، ومشاركة سموه أبناءه الطلاب فرحة تخرجهم ، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد مدى حرص واهتمام ولاة الأمر - حفظهم الله - في هذه البلاد المباركة على دعم مسيرة التعليم ومشاركة الطلاب فرحتهم في يوم حصادهم العلمي.وأبان معاليه أن الجامعة حققت تقدماً على صعيد التعليم الجامعي النوعي ، الذي يوائم بين رغبات الطلاب والطالبات ومتطلبات سوق العمل والخدمة المعرفية، وليست الجامعةُ ومنسوبوها ممن يكتفي بما أُنجزْ ، بل الإرادة حاضرة ، والطموح عالٍ ، والتطلعات واسعة ، ولعلنا بذلك نحقق جانباً من رؤى وتطلعات حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وأوضح أن الجامعة تفتخر بتخريج هذه الكوكبة الجديدة من أبناء الوطن الذين تزفّهم الجامعة إلى ساحات العمل ، ليكونوا فاعلين في مسيرة النماء والبناء لهذا البلد الأمين ، موصياً الخريجين بتقوى الله عز وجل ثم شكر النعم التي أنعم الله بها عليهم وعلينا في هذا الوطن الغالي ، فلا ينسوا حق الوطن عليهم بالحفاظ على مكتسباته وأمنه ، وأن يكونوا حصناً منيعاً ضد كل من يحاول أن ينال من ديننا ووطننا وحكومتنا الرشيدة - رعاها الله - .وبين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبدالرحمن الخضيري أن عدد خريجي هذا العام بلغ 1200طالب لمختلف المراحل الدراسية (الدبلوم والبكالوريوس والماجستير) يمثلون مختلف التخصصات العلمية والإنسانية في (20) كلية.// انتهى //19:34ت م