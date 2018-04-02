الدمام 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واساختتم المؤتمر الطبي العلمي العالمي الرابع لطب نقل الدم فعالياته اليوم ، الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب نقل الدم بمركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية "سايتك" بالخبر .وأوصى المؤتمر بتوفير كميات من الدم بكل فصائله للمرضى، بالإضافة إلى تطوير وتنشيط حملات التبرع بالدم، وإيجاد كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف بتوفير العناصر البشرية المؤهلة والأليات التي تحتاجها لتحقيق اعتماد البنوك بشكل تام وكلي على التبرع الطوعي بنسبة 100% خلال عامين .كما أوصى بحث بنوك الدم في المؤسسات الصحية المختلفة بالتنسيق والتعامل بينهم، وعمل بنوك دم خاصة بحملات التبرع بالدم وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تعميم اللوائح الموحدة المنظمة للعمل في بنوك الدم، وتضمين دليل ولوائح الممارسة السريرية والمرتبطة بنقل الدم ومشتقاته، وإعداد الجمعيات هذه اللوائح والقوانين وتقديمها لوزارة الصحة للحث على تطبيقها، واستخدام دليل التنظيم العلاجي لدم المريض للوصول للاستخدام الأمثل للدم.ودعت المستشارة العلمية في الجمعية السعودية لنقل الدم وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سلوى هنداوي، إلى تشكيل هيئة سعودية وطنية لطب نقل الدم يكون مهامها الرئيسة تنظيم وتطوير والإشراف على خدمات وطب نقل الدم، مع وضع خطة مستقبلية لتوحيد الخدمات .// انتهى //19:40ت م