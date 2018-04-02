جدة 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واستشارك الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة في المعرض المصاحب للندوات الثقافية لـملتقى مكة الثقافي في دورته الثانية بعرض منتجات المبادرات المنفذة ، وعدد من الاستشارات التي يقدمها الركن في المجالات التربوية والنفسية ورعاية الموهبة والتربية الخاصة وكذلك الشراكة بين البيت والمدرسة.ودعا المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي الجمهور للاستفادة مما يُقدم في المعرض وإثراء معلوماتهم وخبراتهم من المبادرات التي يقدمها عدد من الخبراء التربويين والمتخصصين في تلك المجالات.// انتهى //19:51ت م