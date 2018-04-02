الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واستصدر فريق كرة اليد لدرجة الناشئين بنادي مضر سلم الترتيب العام لفرق بطولة النخبة في نسختها الثالثة بالعلامة الكاملة بواقع أربع نقاط، بعد فوزه على فريق النور بنتيجة (17-16)، في المباراة التي جمعتهم اليوم ، ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة المقامة على صالة هيئة الرياضة بالدمام.وتلعب غداً مباريات الجولة الثالثة، وسيجمع اللقاء الأول فريقا الخليج ومضر عند تمام الساعة الرابعة عصراً، وسيتبعها عند الخامسة والنصف مساءً مباراة المنتخب السعودي مع فريق المحيط .من جهة أخرى قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي للعبة إيقاف مدرب ناشئي النور بوسكو جوليفك لمدة مباراتين رسميتين، لإعتراضه على قرارات الحكام في مواجهة فريقه أمام الخليج ضمن الجولة الأولى أمس الاحد.// انتهى //20:16ت م