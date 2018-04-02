الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأنهت اللجنة المنظمة لبطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة، كافة ترتيباتها لإنطلاق المنافسات التي ستبدأ يوم الأربعاء المقبل، وتستمر حتى يوم الأحد 8 إبريل، في كل من مركز "أبكس" للمؤتمرات والمعارض، والصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، حيث تسلم جميع المشاركين الذين وقع عليهم الاختيار بطاقاتهم التعريفية ، التي تخول لهم اللعب في البطولة، على مدار ثلاثة أيام بدأت من السبت الماضي واستمرت حتى اليوم الاثنين.ومن المنتظر أن يشارك في البطولة 12288 لاعبًا، تم اختيارهم من أصل ما يقارب 85 ألف مسجل بنظام القرعة الإلكترونية، على أن تنطلق المنافسات بدءاً من يوم الأربعاء وحتى الأحد، من الساعة 2.00 ظهراً وحتى الساعة 12.00 من منتصف الليل .حيث أنهت اللجنة المنظمة كل التحضيرات اللازمة لانطلاق البطولة، بوضع الطاولات المخصصة للعب، كما تم الاستعانة بعدد 384 طاولة موزعة على المقرين المخصصين لاستضافة البطولة ، بواقع 256 طاولة في الصالة الخضراء، سيلعب عليها 8192 لاعبًا، وعدد 128 طاولة في مركز "أبكس" مجهزة لاستضافة مواجهات 4112 لاعبًا، فيما سيشارك في تحكيم مجريات البطولة 414 حكماً شاركوا في الدورات المخصصة للحكام واطلعوا على كل التفاصيل المهمة لقوانين اللعبة المعتمدة، كما ستقام يوم غدٍ الثلاثاء البروفة النهائية للبطولة في المقرين , للتأكد من الجاهزية المطلقة لانطلاق هذا الحدث المرتقب، فيما سيقيم الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، تزامناً مع هذه البطولة، العديد من الفعاليات المتنوعة اللذين ستقام عليهما المنافسات.مما يذكر أن بطولة المملكة للبلوت تعد إحدى المبادرات التي سبق الإعلان عن تنظيمها من قبل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وتم رصد جوائز مالية ضخمة للفائزين، تصل إلى مليون ريال سعودي لأصحاب المراكز الأربعة الأولى ، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف ريال ، فيما سينال صاحب المركز الثاني مبلغ 250 ألف ريال ، وسيحصل صاحب المركز الثالث على 150 ألف ريال، فيما سيظفر صاحب المركز الرابع بـ 100 ألف ريال.// انتهى //20:32ت م