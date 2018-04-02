تبوك 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسشاركت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ممثلة بلجنة الفنون التشكيلية بمعرض "أجيال" المقام ضمن فعاليات معرض الكتاب الذي تنظمه جامعة تبوك بمركز الأمير سلطان الحضاري.وأوضح المشرف العام على المعرض رئيس لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بالجمعية أحمد يوسف الحربي أن الجمعية تشارك بـ 18 فناناً وفنانة بعدد لوحات 22 لوحة فنية يظهر من خلالها مدى المواهب التي يتميز بها فناني تبوك , كما يشارك على الرسم بالدخان الفنان احمد بخاري , فيما تشارك الفنانة سماهر البلوى في الرسم المباشر .ونوه الحربي أن المعرض يحظى بمشاركة أسماء لها مشاركات عالمية وعربية وحصلوا على إنجازات وشهادات , مشيراً إلى أن المعرض يعطي فرصة للزوار للتعريف بهؤلاء المبدعين .وقدم الحربي شكره لمدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي على دعمه وتشجيعه للمشاركة بمثل هذه المناسبات .// انتهى //20:35ت م