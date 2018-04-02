رياضي / دوري أبطال آسيا : الهلال يخرج من البطولة بخسارته من العين الإماراتي
الاثنين 1439/7/16 هـ الموافق 2018/04/02 م واس
الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واس
خرج فريق الهلال اليوم من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم هذا الموسم , بعد أن خسر مباراته أمام العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف ضمن المرحلة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الآسيوية .
وبهذه النتيجة تجمد رصيد الهلال عند نقطتين في المركز الرابع والأخير للمجموعة الرابعة , فيما رفع العين الإماراتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني .
وفي المباراة الثانية وبذات المجموعة , تغلب الاستقلال الإيراني على الريان القطري بهدفين دون رد , ليرفع الاستقلال نقاطه إلى 9 في صدارة ترتيب المجموعة , وبقي الريان في المركز الثالث برصيد 6 نقاط .
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