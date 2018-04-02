الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسخرج فريق الهلال اليوم من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم هذا الموسم , بعد أن خسر مباراته أمام العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف ضمن المرحلة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الآسيوية .وبهذه النتيجة تجمد رصيد الهلال عند نقطتين في المركز الرابع والأخير للمجموعة الرابعة , فيما رفع العين الإماراتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني .وفي المباراة الثانية وبذات المجموعة , تغلب الاستقلال الإيراني على الريان القطري بهدفين دون رد , ليرفع الاستقلال نقاطه إلى 9 في صدارة ترتيب المجموعة , وبقي الريان في المركز الثالث برصيد 6 نقاط .// انتهى //20:37ت م