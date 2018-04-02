الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واستنطلق غداً , الجولة الـ 28 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم , بإقامة أربع مباريات .فعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها , يلتقي فريق نجران ضيفه الوحدة , في مباراة يسعى من خلالها الوحدة لمواصلة صدارة ترتيب المسابقة , والاقتراب أكثر من الإعلان الرسمي بالتأهل لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل , حيث يمتلك الوحدة 53 نقطة في المركز الأول للمسابقة , في المقابل يدخل نجران اللقاء وهو في المرتبة الرابعة عشرة وبرصيد 28 نقطة , ويسعى نجران لحصد النقاط الثلاث من المباراة والابتعاد أكثر عن المراكز المتأخرة للترتيب .وفي تبوك وعلى استاد مدينة الملك خالد الرياضية , يلعب فريق الوطني أمام المجزل , الوطني يدخل المباراة وهو في المركز الخامس عشر وقبل الأخير للمسابقة بـ 26 نقطة , فيما يحتل المجزل المركز الثالث عشر للترتيب , بـ 29 نقطة .و على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء , يواجه هجر نظيره الخليج , ويملك هجر قبل انطلاق اللقاء 41 نقطة في المركز الخامس , ويأتي بعده الخليج في المركز السادس بـ 40 نقطة .وفي آخر مباريات الغد , يلتقي على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن , فريق القيصومة أمام النجوم , القيصومة يحتل المرتبة الثامنة برصيد 35 نقطة , فيما يملك النجوم 31 نقطة في المركز الحادي عشر للترتيب .// انتهى //20:59ت م