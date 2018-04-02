الرياض 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واستغلب فريق السد القطري , اليوم , على نظيره الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف , ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .وبهذه النتيجة رفع السد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة , وبقي الوصل في المركز الرابع والأخير للمجموعة دون نقاط .وفي ذات المجموعة , سيطر التعادل السلبي على مواجهة بيرسبوليس الإيراني و ناساف الأوزبكي , ليرفع بيرسبوليس رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني , ورفع ناساف الأوزبكي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث .// انتهى //21:00ت م