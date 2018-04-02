إسلام آباد 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسدانت باكستان بشدة مقتل 13 شاباً كشميرياً بنيران القوات الهندية في إقليم كشمير الخاضع للسيادة الهندية.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تدين بشدة الجرائم التي ترتكبها القوات الهندية بحق المدنيين الأبرياء في الشطر الخاضع لسيادتها من إقليم كشمير، وأن الهند تتعامل مع الكشميريين كمجرمين وتنفيذ عمليات الإعدام الجماعي بحقهم.من جهة أخرى، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي عن أسفه إزاء مقتل 13 شاباً كشميرياً على يد القوات الهندية في إقليم كشمير، مستنكراً في بيان صادر عنه اليوم الأعمال الوحشية التي تنفذتها القوات الهندية بحق المدنيين الأبرياء.وأضاف أن محاولات الهند لربط الكفاح المشروع للكشميريين بالإرهاب لا يمكنها منع الشعب الكشميري من مواصلة نضاله لتقرير المصير وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.وطالب رئيس الوزراء الباكستاني الأمم المتحدة بتعيين مندوبها الخاص لجامو وكشمير، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الهند للسماح لوصول لجنة تقصي حقائق لمنظمات حقوق الإنسانية الدولية إلى كشمير.// انتهى //21:13ت م