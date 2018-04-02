دبي 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واستشارك اليمن في المؤتمر العالمي للبنية التحتية الذي افتتح أعماله اليوم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بوفد ترأسه وزير الأشغال العامة والطرق اليمني المهندس معين عبدالملك.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المؤتمر الذي يستمر يومين تحت شعار "بني ليبقى" يشكل منصة مثالية ومتكاملة للحكومات والوزارات والشركات لعرض أحدث الأفكار في تحديث البنى التحتية والطرق السريعة والجسور ومشروعات الإنشاء والتنمية العمرانية.ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر عدد من وزراء البنى التحتية من جميع أنحاء العالم وعدد من القناصل والسفراء في دولة الإمارات، والاختصاصيين والمهندسين العالمين على المستويات الفنية والإدارية.// انتهى //21:14ت م