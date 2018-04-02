إسلام آباد 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واساتفقت باكستان وتركيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة بين قواتهما البحرية.جاء ذلك خلال لقاء رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي اليوم بقائد البحرية التركية الأدميرال عدنان أوزاب الذي يزور باكستان حالياً.وأوضح بيان صادر عن القوات البحرية الباكستانية أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بمقر قيادة القوات البحرية في إسلام آباد عدد من الأمور الفنية والمهنية بما في ذلك عقد تمارين بحرية مشتركة، وتبادل التدريب العسكري بين القوات البحرية في البلدين.// انتهى //21:31ت م