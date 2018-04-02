جدة 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن احمد العثيمين عن تهانيه وتبريكاته لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة فوزه بفترة ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي .وأكد معاليه أن الفوز بنسبة كبيرة من الأصوات ، تعد تجديد ثقة في شخص الرئيس ومصادقة شعبية كاسحة على جهوده المتميزة خلال الفترة الأولى من رئاسته في خدمة مصر ونموها واستقرارها وحماية أمنها، مشيداً بدور فخامة الرئيس السيسي في دعم العمل الإسلامي المشترك وإيلائه منظمة التعاون الإسلامي رعاية واهتماما خاصين.كما هنأ الدكتور العثيمين الشعب المصري على إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، وإلتفافه حول قيادته ودعمه مسيرة التطور والاستقرار، وممارسته خياره الإنتخابي بمسؤولية حضارية غير مستغربة، متمنياً لجمهورية مصر العربية كل النماء والإزدهار.// انتهى //21:35ت م