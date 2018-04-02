الدوادمي 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واستنفذ إدارة التعليم في محافظة الدوادمي ممثلة بقسم التدريب والابتعاث خلال الألاسبوع الجاري عدداً من البرامج ضمن الخطة التدريبية لبرامج الفصل الثاني العام الدراسي 1438هـ /1439هـ التي تستهدف الهيئة التعليمية.وأوضح مدير قسم التدريب والابتعاث بالإدارة محمد بن جزاء العتيبي أن البرامج التدريبية التي بدأت اليوم وتنفذ على مستوى الإدارة والمكاتب التعليمية التابعة لها والمقامة في مركز التدريب تستمر على مدى ثلاثة أيام .وبين أن الدورات تهدف إلى إثراء خبرات المعلمين والقيادات المدرسية والمشرفين التربويين , مشيراً إلى أن الخطة تتضمن برامج ولقاءات متنوعة من أبرزها برنامج رواد وبرنامج إعداد, ولقاء عن بناء الاختبارات, ومجتمعات التعليم المهنية.// انتهى //21:36ت م