عمان 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأعلن الأردن اليوم عن الموافقة على عقد تبادل الطاقة الكهربائية مع جمهورية مصر العربية .وأقر مجلس الوزراء الأردني في جلسة عقدها اليوم، الموافقة على الاتفاقية السابقة التي تم إبرامها مع الجانب المصري عام 2017م، والملحق الخاص بعقد التبادل بين البلدين لعام 2018م.ويهدف العقد بين الجانبين إلى الاستفادة من خبرات الطرفين في المجال الكهربائي، ويسهم في توفير الطاقة الكهربائية وتبادلها بين الأردن ومصر.// انتهى //21:36ت م