لندن 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسرحبت المملكة المتحدة بانتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيساً لجمهورية مصر العربية بولاية رئاسية ثانية.‏وقال وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون في بيان اليوم " أتطلع قدما للعمل مع حكومة الرئيس السيسي خلال ولايته الدستورية الثانية".وأضاف " أمام مصر فرصة خلال 4 سنوات القادمة لبناء مجتمع مزدهر وديموقراطي، والبناء على الحقوق التي ينص عليها دستور 2014م، وسوف تظل بريطانيا شريكاً أساسياً لمصر لتحقيق هذه الغاية".// انتهى //21:37ت م