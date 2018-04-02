سياسي / بريطانيا ترحب بإعادة انتخاب الرئيس المصري لفترة رئاسية جديدة
الاثنين 1439/7/16 هـ الموافق 2018/04/02 م واس
لندن 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واس
رحبت المملكة المتحدة بانتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيساً لجمهورية مصر العربية بولاية رئاسية ثانية.
وقال وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون في بيان اليوم " أتطلع قدما للعمل مع حكومة الرئيس السيسي خلال ولايته الدستورية الثانية".
وأضاف " أمام مصر فرصة خلال 4 سنوات القادمة لبناء مجتمع مزدهر وديموقراطي، والبناء على الحقوق التي ينص عليها دستور 2014م، وسوف تظل بريطانيا شريكاً أساسياً لمصر لتحقيق هذه الغاية".
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