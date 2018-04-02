القاهرة 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واستغلب فريق الإسماعيلي على ضيفه الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على إستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة، ينفرد الإسماعيلي بالمركز الثاني برصيد 59 نقطة، ويتجمد رصيد الزمالك عند 54 نقطة في المركز الثالث.// انتهى //21:43ت م