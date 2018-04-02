الجوف 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واستمكنت قوات الجيش اليمني اليوم من تحرير مواقع جديدة في "مديرية برط" شمالي محافظة الجوف اليمنية.وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية " إن قوات الجيش شنّت فجر اليوم، هجوماً واسعاً على مواقع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، المتبقية في مديرية برط، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع أهمها "جبل الشعير" الاستراتيجي الواقع بين محافظتي الجوف وصعدة".وأضاف المصدر" أن مليشيا الحوثي الانقلابية تكبّدت خلال المعارك خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، فيما تمكن الجيش من استعادة كميات من الذخائر والأسلحة المتنوعة".// انتهى //22:04ت م