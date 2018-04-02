حائل 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسدشن محافظ بقعاء سعد بن مبارك التركي اليوم, ملتقى ومعرض " رفق " الإرشادي الذي أقامه مكتب التعليم بالمحافظة ممثلاً بقسم التوجيه والإرشاد (بنين) بمشاركة مجموعة من مدارس المحافظة, بحضور مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة سعد الصعب ومدير الإشراف التربوي بتعليم حائل مجول العنزي وعدد من المسؤولين في المحافظة, وذلك بمقر مدرسة متوسطة بقعاء.وتجول محافظ بقعاء والحضور في أجنحة وأقسام المعرض, واطلع على محتوياته التي تضم اللوحات الفنية والكتيبات الإرشادية والمجسمات التي تبرز أهمية ملتقى " رفق " الإرشادي الذي شاركت فيه جميع مدارس المحافظة.وأكد سعد التركي أهمية تفعيل البرنامج داخل المدارس التي تهدف إلى بناء الشخصية المتزنة السوية المتكاملة للطالب لخدمة الدين والمجتمع والوطن، والحد من مشكلة العنف في المدارس وتوضيح الطرق الملائمة الوقائية والعلاجية على جميع المستويات ليتمكن العاملون بالمدرسة والطلاب وأولياء أمورهم من تطبيقها بما يسهم في تحقيق بيئة مدرسية آمنة .وأوضح أن تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة تحث على التعامل مع الآخرين بالحسنى والتسامح والرحمة والعفو، مؤكداً أهمية تبصير الطلبة والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بمفهوم العنف وأسبابه وأشكاله المختلفة، وإكساب الطلبة المهارات الشخصية والاجتماعية لخفض جميع أشكال العنف سواء داخل المدارس أو خارجها.وفي ختام الحفل كرم محافظ بقعاء قسم التوجيه والإرشاد بتعليم المحافظة والمنظمين والقائمين على المعرض وشركاء النجاح وعدد من الجهات الحكومية المشاركة بالملتقى .// انتهى //22:16ت م