حائل 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني اليوم, ملتقى مدارس تطوير الثاني تحت شعار " شركاء في تعليم أبنائنا " ومعرض ملتقى مدارس تطوير مسار " الإشراف " الذي نظمته وحدة تطوير المدارس بتعليم المنطقة, بحضور عدد من المسؤولين في الإدارة ومديري الإدارات وقادة المدارس التابعة للوحدة وشركاء النجاح من رجال الأعمال, وذلك بمدرسة الأمير سعود بن عبد المحسن الثانوية .وشاهد الحضور خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة عرضاً تعريفيا لفريق الشراكة المجتمعية, بعد ذلك تجول الحضور داخل أرجاء معرض ملتقى مدارس تطوير مسار " الإشراف ", وشاهدوا ما يضمه من أركان مشاركة .وفي ختام الحفل كرم الدكتور الثويني المدارس المشاركة والشركاء والداعمين في الشراكات المجتمعية .// انتهى //22:32ت م