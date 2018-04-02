واشنطن 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في 17 إلى 18 من أبريل، وذلك لتأكيد قوة التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، باعتبارهما حجر أساس لتحقيق للسلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيط الهادئ والهندي.وذكر بيان صحفي صدر عن البيت الأبيض اليوم، أن مناقشة سبل استمرار الحملة الدولية في الضغط على كوريا الشمالية، ستكون من أولويات هذا اللقاء قبل اجتماع الرئيس ترامب المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.كما سيبحث الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الياباني سبل توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.// انتهى //22:33ت م