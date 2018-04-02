حائل 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسشهد جناح مجلس التنمية السياحية بمنطقة حائل المشارك في ملتقى السفر والاستثمار السياحي بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات إقبالاً كبيراً من الزوار والمستثمرين للتعرف على الأنماط السياحية التي تشتهر بها المنطقة مثل نمط سياحة الثقافة والتراث والسياحة البيئية والصحراوية وسياحة الرياضة والمغامرات.وأكد مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس زياد المصيول أن سياحة حائل تمضي قدماً في تطوير المواقع السياحية بالمنطقة وتأهيل مواقع التراث وإنشاء المتاحف الخاصة بها، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تفعيل عدد من الأنماط السياحية كنمط سياحة الكهوف والسياحة الزراعية والسياحة العلاجية لما تظفر به المنطقة من مقومات سياحية لتلك الأنماط.// انتهى //23:29ت م