واشنطن 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسهنأ فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، بمناسبة فوزه بفترة ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.وأشار بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي، أكد لنظيره المصري خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم، على الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما، وتطلعهما إلى استمرار هذه الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر وتقدمها من أجل التصدي التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.// انتهى //23:34ت م