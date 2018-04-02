الرباط 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسالتقى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم بمدينة مراكش المغربية، الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب مصطفى فارس، وذلك على هامش رئاسة معاليه وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي للعدالة الذي انطلقت أعماله اليوم.وأشاد معالي وزير العدل، بالعلاقات الثنائية والأواصر التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً على ضرورة تعزيزها على مستوى المجالس العليا للسلطة القضائية ووزراء العدل.من جهته، قدم المسؤول المغربي لمعالي وزير العدل أسس وأبعاد الإصلاحات الدستورية والتنظيمية والقانونية الكبرى التي عرفتها المغرب، وأهم النتائج التي حققتها السلطة القضائية خلال السنة الأولى من تأسيسها.كما أهدى لمعاليه نسخة من مؤلف " وحدة المملكة المغربية من خلال القضاء " الذي أصدرته محكمة النقض المغربية وتمت ترجمته إلى عدة لغات.// انتهى //23:54ت م