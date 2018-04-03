سكاكا 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسشرف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم حفل أهالي المنطقة الذي أقيم ترحيباً بمقدم سموه ، إثر صدور الأمر الملكي بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف، وذلك بصالة الاستقبال الكبرى بمدينة سكاكا .وفور وصوله سموه مقر الحفل صافح المواطنين وشيوخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين.ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم القى معالي نائب وزير العمل السابق الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد كلمة الأهالي قال فيها : " يشرفني يا صاحب السمو بالنيابة عن أهالي منطقة الجوف أن أرحب بكم في ربوع هذه المنطقة التي يتطلع أهلها إلى لقاء سموكم مستبشرين بمقدمكم وبما تحملونه من بشائر الخير والنماء للمنطقة وسكانها ، فأهلاً بكم بين أبنائكم وإخوانكم وأهلكم ".وأضاف :" إن منطقة الجوف المستبشرة بمقدمكم تتطلع إلى استكمال مشروعات التنمية التي أقامتها حكومتنا الرشيدة وإلى تطوير المشروعات القائمة وبخاصة في القطاعات الخدمية التي تخدم المواطن وفق رؤية المملكة 2030م ، كما يتطلع الشباب إلى إيجاد المزيد من فرص العمل للنهوض بمنطقتهم ولبناء مستقبلهم ، وهم يدركون أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إنما اختاركم لهذا الموقع إدراكا منه لما تمتلكونه من قدرات قيادية ومهارات إدارية ومعرفة وعلم ".واختتم الدكتور الحميد كلمة الأهالي بتوجيه كلمة شكر ووفاء لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف السابق ولكل من أسهم في خدمة هذه المنطقة متمنين لسموه التوفيق والسداد .بعدها القى الدكتور بدر المعيقل قصيدة بالفصحى بهذه المناسبة ، أعقبها قصيدة شعرية للشاعر منصور الرويلي .بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء الذي أقيم بهذه المناسبة .حضر الحفل معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري وأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم .وكان صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف قد وصل عصر اليوم إلى المنطقة ، حيث كان في استقبال سموه في المطار معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري ووكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري وأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم بالمنطقة ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين ، وشيوخ القبائل وأعضاء مجلس المنطقة .// انتهى //00:02ت م