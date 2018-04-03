القاهرة 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واستلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له " إن أمير دولة الكويت تقدم بخالص التهنئة للرئيس السيسي على الفوز في الانتخابات الرئاسية"، معربًا عن تمنياته لمصر قيادة وشعبًا بكل التوفيق لمواصلة مسيرة التقدم والتنمية.وأضاف راضي، أن سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أشاد بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدًا التطلع إلى تعزيز أواصر هذه العلاقات، والارتقاء بأطر التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي أعرب من جانبه عن خالص الشكر والتقدير لسمو أمير الكويت، مؤكدًا تميز واستراتيجية العلاقات التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز التعاون المشترك بينهما لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.// انتهى //00:02ت م