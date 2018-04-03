تونس 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأدانت تونس بشدة الهجوم الإرهابي الّذي نفذته مجموعة بوكو حرام الإرهابية أمس الأحد على ثكنة عسكرية بمدينة مايدوجوري شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية اليوم تضامن تونس مع الحكومة والشعب النيجيري في مجابهة واستئصال آفة الارهاب، مجددة دعوتها إلى تكثيف التنسيق الدولي لمكافحة الظاهرة وإلى تعزيز التعاون بين مختلف بلدان القارة الإفريقية من أجل تجفيف منابع الإرهاب والتطرف.// انتهى //00:03ت م