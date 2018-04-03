القاهرة 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واستلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن الملك حمد بن عيسى تقدم بخالص التهنئة للرئيس بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، متمنيًا الخير والتقدم لمصر وشعبها، ومؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والحرص على تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالاتوأشار راضي إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن خالص الشكر والتقدير لملك مملكة البحرين، مشددًا على تميز وقوة العلاقات المصرية البحرينية، وعُمق ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك ومصير واحد، والحرص على مواصلة التعاون والتنسيق مع البحرين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.// انتهى //00:04ت م