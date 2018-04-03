عمّان 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسهنأ ‏العاهل الأردني عبدالله الثاني الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية.وأكد العاهل الأردني خلال اتصال هاتفي بالرئيس السيسي، على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك، وخدمة قضايا الأمة العربية.// انتهى //00:04ت م