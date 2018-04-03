أبوظبي 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً .وأعرب ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مساء اليوم مع الرئيس المصري، عن أطيب تمنياته لمصر قيادة وحكومة وشعباً بمزيد من التقدم والرقي والازدهار خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على ما يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقات وروابط تاريخية ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي.من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيداً بما يمثله التعاون الاستراتيجي القائم مع دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة من نموذج يحتذى للعلاقات العربية - العربية القوية والمتميزة.وعبر عن تطلعه لمواصلة التعاون المكثف بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة من أجل التصدي للتحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي.// انتهى //00:04ت م