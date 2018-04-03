تبوك 16 رجب 1439هـ الموافق 2 ابريل 2018م واساختتم معرض الكتاب الأول بمنطقة تبوك، الذي نظمته جامعة تبوك تحت عنوان : " نقرأ لمستقبل واعد" , وشارك فيه أكثر 80 دار نشر وعدد من الجامعات السعودية والجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة، بعد أن حقق نجاحاً كبيراً وإقبالاً لافتاً من الزوار .وأقامت جامعة تبوك بهذه المناسبة حفل تكريم للجهات المشاركة والداعمة , بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي الذي هنأ الجميع على النجاح اللافت للمعرض الذي حظي بإشادة واسعة من قبل الأهالي , وتجاوز عدد الحضور فيه 25 ألف زائر وزائرة , فيما تجاوز عدد الأطفال الذين نهلوا من ركن الطفل المشارك بمختلف العلوم 2000 طفل وطفلة .وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن هذه التجربة التي تمثلت في إقامة معرض الكتاب الأول بالمنطقة كانت والله الحمد ناجحة بكل المقاييس , ودليل ذلك ما حظي به من حضور لافت من كافة فئات المجتمع , وهو الهدف الذي حرصت عليه الجامعة , مؤكداً أن الجامعة ستعمل في الفترة القادمة على استمرار هذا المعرض كل عام , ومبادرات جديدة ستتمثل في إشراك الجانب التقني والتكنولوجي الخاص بالمعلوماتية والكتب الإلكترونية , مشيراً إلى أن المعرض في تجربته الأولى مثل ثورة ثقافية في المنطقة استمالة الجميع للاستفادة من الكتب المعروضة في كافة الأجنحة المشاركة .ونوه الدكتور الذيابي بمشاركات دور النشر التي جاءت مميزة بإصدارتها وعروضها , مؤكداً أن المعرض أتاح فرصة كبيرة للمحافظة على المصادر الأدبية والتاريخية والتراثية والثقافية، وسيسهم في حال تكرار تجربته في بناء مجتمع محب للقراءة ، وهو جزء من دور الجامعة الإيجابي في تنمية المجتمع المحلي لمنطقة تبوك .وقدم الدكتور الذيابي في ختام تصريحه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على ما قدمه ويقدمه من دعم مستمر لجميع الأنشطة التي تهدف إلى تطوير الحراك العلمي والثقافي بالمنطقة .// انتهى //00:19ت م