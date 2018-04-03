القاهرة 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسأعرب الرئيس السوداني عمر البشير عن خالص التهنئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة، متمنيًا لمصر وشعبها الخير والازدهار.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن الرئيس السوداني أكد خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم مع الرئيس المصري، حرص بلاده على استمرار علاقاتها القوية والراسخة مع مصر، واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأضاف راضي أن الرئيس المصري أعرب من جانبه عن خالص الشكر والتقدير لنظيره السوداني، مشددًا على عمق العلاقات التاريخية والخاصة التي تجمع البلدين، والحرص على استمرار دفع علاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع السودان، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين.// انتهى //00:26ت م