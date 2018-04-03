الباحة رجب 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسالتقى مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي في مقر مكتبه اليوم, بمدير مطار الملك سعود بالباحة عبدالرحمن الهاشمي .وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين هيئة الطيران المدني ممثلة في مطار الملك سعود بالباحة وفرع وزارة النقل بالباحة بما يحقق سبل التعاون لتقديم أفضل الخدمات للسياح وزوار المنطقة, كما جرى التنسيق على إعداد آلية العمل في الجولات التفتيشية بخصوص سيارات الأجرة ومكاتب التأجير التي توجد بالمطار.وقدم المالكي شكره وتقديره لمنسوبي مطار الملك سعود على التعاون الدائم والمثمر مع فرع الوزارة .من جانبه ثمن مدير مطار الملك سعود الجهود والتعاون المستمر بين الجهات فيما يحقق تقديم الخدمة المميزه لزوار المنطقة.//انتهى//00:42ت م