القاهرة 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واستغلب فريق الأهلي على ضيفه طنطا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز، يرفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة، مواصلاً انتصاراته بعدما حصد لقب الدوري منذ الجولة الماضية، فيما توقف رصيد طنطا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.// انتهى //01:13ت م