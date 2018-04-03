نيويورك 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسبدأت اليوم في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك أعمال هيئة نزع السلاح النووي التابعة للأمم المتحدة وكان موضوع نزع السلاح النووي ومنع انتشاره على رأس أجندة أعمال الدورة.وشدد نائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح توماس ماركرام في كلمته خلال افتتاح الدورة، على أنه في الوقت الذي تكون فيه المخاوف العالمية من الأسلحة النووية أعلى من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة، تعد تدابير نزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة أكثر أهمية عن السابق.وأشار ماركرام إلى أن تهديدات الأخطار النووية في شبه الجزيرة الكورية، وعدم احترام الالتزامات المتعلقة بالسيطرة على الأسلحة الاستراتيجية، والإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، إضافة إلى تسارع التقدم في العلوم والتقنية أدى إلى ظهور أساليب ووسائل جديدة للحرب تنطوي على عواقب محتملة غير واضحة.وستناقش الهيئة إعداد توصيات تعزز الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي، بغية منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي. كما سيتم خلال هذه الدورة أيضًا مناقشة تقرير هيئة نزع السلاح الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة.// انتهى //02:19ت م